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Лавров: многовекторная политика Казахстана – детище Назарбаева

Политика

Российская Федерация также стремиться выстраивать хорошие отношения со всеми странами, которые к этому готовы

Лавров: многовекторная политика Казахстана – детище Назарбаева
Иллюстрация: Akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Москва, 9 декабря 2018, 22:38 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который является одним из наиболее опытных и мудрых руководителей на постсоветском пространстве, стремится налаживать взаимовыгодные отношения с другими странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

"Многовекторная политика Казахстана — безусловно, детище Н.А.Назарбаева», — сказал дипломат, слова которого обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Российская Федерация также стремится выстраивать хорошие отношения со всеми странами, которые к этому готовы.

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МИД России
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