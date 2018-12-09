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Лавров рассказал о позиции РФ в торговой войне между США и Китаем

Политика

«Торговые войны ... никому выгоды не приносят»

Лавров рассказал о позиции РФ в торговой войне между США и Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Москва, 9 декабря 2018, 21:59 — REGNUM  В торговую войну между США и Китаем не планирует вмешиваться Россия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

"Торговые войны, даже если в них участвовать, никому выгоды не приносят», — сказал дипломат, слова которого обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров добавил, что РФ заботится о своих экономических интересах, а также интересах своих партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

По его словам, российская сторона хочет рассматривать спорные экономические вопросы не через участие на чьей-либо стороне в торговой войне, а через задействование легитимных юридических процедур ВТО.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил журналистам, что китайские власти полагают, что соглашение с США по торговым вопросам может быть достигнуто в течение ближайших трех месяцев.

По его словам, между Пекином и Вашингтоном уже достигнут консенсус по важным торговым вопросам.

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МИД России
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