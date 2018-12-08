Вашингтон, 8 декабря, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Европа не справилась в ходе мировых войн без помощи США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

«Идея европейской армии не слишком хорошо сработала в Первую мировую войну или во Вторую, — написал глава Белого дома. — Но США были рядом с вами и всегда будут!»

Трамп напомнил, что США призывают входящие в НАТО страны увеличить «справедливые взносы» на оборону. В частности, президент США выразил недовольство тем фактом, что отчисления США в бюджет организации составляют 4,3% от ВВП, а Германии — только 1%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы нужно создать общеевропейскую армию для защиты от РФ, Китая и даже США.

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