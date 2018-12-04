Создание европейской армии выгодно США и задумано ими же – Кагарлицкий

Москва, , 16:46 — REGNUM Европейская армия — это старый американский проект, который США проталкивают и которому французы страшно сопротивляются, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, будто беспорядки в Париже инспирированы Вашингтоном, который якобы недоволен планами Франции и Германии создать европейскую армию.

«Американцам надо снять с себя нагрузку по содержанию системы безопасности Европы, — сказал Кагарлицкий. — И, собственно, Франция была здесь камнем преткновения, потому что французы всегда стояли за национальную армию. Линия Трампа состоит в том, что Евросоюзу нужна собственная оборонная инфраструктура, потому что США не по карману его защищать. [Президент США Дональд] Трамп фактически поставил вопрос так: или вы создаете европейскую военную инфраструктуру, и тогда мы оптимизируем расходы, или мы вообще уходим».

Иными словами, по мнению Кагарлицкого, европейская армия — это создание инфраструктуры для НАТО, которая позволит снять часть нагрузки с Америки.

«Это углубление интеграции Европы в состав НАТО, — сказал он. — При одновременном, что очень важно для Трампа, перераспределении расходов от США к европейцам. Он об этом говорит с 2016 года на каждом саммите».

Что касается конспирологических версий об американском влиянии на события во Франции, то по адресу их авторов Кагарлицкий высказался так:

«Эти идиоты вообще ничего не понимают. Даже в рамках своей конспирологии. Макрон — это первый президент Франции, который устраивает США на все 100%. Это полностью проамериканский президент. Они (конспирологи — прим. ИА REGNUM ) даже не демократии боятся или народных движений, а любых перемен. Всё, что не стопроцентно под контролем или неуправляемо, — страшно. Их охватывает паника при мысли, что контроль не может быть тотальным. Мысль о том, что где-то есть власть, которая может потерять контроль, тоже приводит их в ужас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря, выступая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов заявил, что беспорядки, которые сейчас охватили Францию, могут перекинуться и на Германию.

«Это (волнения в Париже — прим. ИА REGNUM ) для того, чтобы припугнуть Меркель и Макрона, чтобы они отказались от идеи создания собственной армии европейской и чтобы они исправно платили взносы в НАТО, — сказал он. — Следующим шагом будет то, что его (Макрона — прим. ИА REGNUM ) вызовут в Вашингтон и скажут: «Давай по-хорошему: или сдавай власть, отказывайся от идеи европейской армии, иначе тебя снесут».

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