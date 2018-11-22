СМИ: В Италии одобряют предложение о создании европейской армии

Рим, , 22:19 — REGNUM Итальянские власти одобряют идею создания общеевропейской армии, сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Италии.

По словам неназванного источника, этот проект в Италии считают полезным, так как его реализация обеспечит безопасность Европы. При этом отмечено, что на данном этапе идет активное обсуждение путей и методов создания общеевропейских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Европы создать общеевропейскую армию для защиты от России, Китая и даже США. Позднее эту идею поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель и члены правительства Испании.

Президент США, власти Британии, Голландии и Польши подвергли резкой критике эту идею.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон использует Украину для давления на страны ЕС — версия