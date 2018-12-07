Ванкувер, Канада, 7 декабря, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Фигуристка из Японии Рика Кихира в финале «Гран-при» среди женщин, проходящего в канадском Ванкувере, побила рекорд, принадлежавший российской спортсменке Алине Загитовой, сообщает 7 декабря «Спорт Экспресс».

Luu Рика Кихира

Отмечается, что японская спортсменка набрала за свое выступление 82,51 балла. Таким образом, Кихира превзошла результат Загитовой, почти на два балла. Напомним, российская фигуристка на этапе «Гран-При» в Москве получила за свою короткую программу 80,78 балла.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что лучшими спортсменами 2018 года в России признаны хоккеист сборной России Павел Дацюк и фигуристка Алина Загитова.

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