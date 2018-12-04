Павел Дацюк и Алина Загитова признаны лучшими спортсменами года в России

Москва, , 22:59 — REGNUM Хоккеист Павел Дацюк и фигуристка Алина Загитова признаны лучшими спортсменами 2018 года в России по версии Министерства спорта. Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась 4 декабря в Москве.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Павел Дацюк стал золотым призёром в качестве капитана сборной России по хоккею. Алина Загитова завоевала золото в женском одиночном катании.

Напомним, ранее наставник национальной сборной по футболу Станислав Черчесов был признан лучшим тренером года по версии Министерства спорта России.

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