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Павел Дацюк и Алина Загитова признаны лучшими спортсменами года в России

Спорт

Оба спортсмена стали золотыми призёрами Олимпиады-2018

Москва, 4 декабря 2018, 22:59 — REGNUM  Хоккеист Павел Дацюк и фигуристка Алина Загитова признаны лучшими спортсменами 2018 года в России по версии Министерства спорта. Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась 4 декабря в Москве.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Павел Дацюк стал золотым призёром в качестве капитана сборной России по хоккею. Алина Загитова завоевала золото в женском одиночном катании.

Напомним, ранее наставник национальной сборной по футболу Станислав Черчесов был признан лучшим тренером года по версии Министерства спорта России.

Читайте ранее в этом сюжете: Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

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