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Загитова о своем новом мировом рекорде: неважно, какие баллы я получу

Спорт

«Мне абсолютно неважно, какие баллы я получу и какое место займу», — сказала Загитова

Загитова о своем новом мировом рекорде: неважно, какие баллы я получу
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алина Загитова

Москва, 17 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  Российская фигуристка Алина Загитова, являющаяся олимпийской чемпионкой по фигурному катанию на зимних играх 2018 года в Пхенчане, заявила, что установленный ею на московском этапе Гран-При новый мировой рекорд в короткой программе не имеет большого значения. Такое заявление Загитова сделала 17 ноября на пресс-конференции после своей победы.

«Мне абсолютно неважно, какие баллы я получу и какое место займу», — сказала Загитова, отвечая на вопрос о своих впечатлениях об установленном её новом мировом рекорде. Также спортсменка отметила, что ей важно кататься «чисто и с душой», показывая свой максимум.

Отметим, ранее, 16 ноября, Алина Загитова стала первой на московском этапе Гран-При фигуристов в короткой программе женского одиночного разряда, набрав 80,78 балла, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд также принадлежал Загитовой.

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