Москва, 6 декабря, 2018, 08:56 — ИА Регнум. 18% компаний-работодателей планируют премировать всех своих сотрудников по итогам работы за год. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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«18% компаний будут премировать всех сотрудников», — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, 24% работодателей намерены премировать только некоторые категории сотрудников, а 58% компаний — вообще не планируют выдавать премии.

Отмечается, что в исследовании сервиса, которое прошло в ноябре 2018 года, приняли участие 300 работодателей из всех субъектов РФ.

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