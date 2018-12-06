Абакан, 6 декабря, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Валентин Коновалов, возглавивший Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября, обратился в Счётную палату РФ с просьбой о проведении проверки республиканского бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 декабря, в правительстве Хакасии.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Счетная палата РФ

Уточняется, что соответствующее письмо за подписью Коновалова направлено в адрес председателя СП РФ Алексея Кудрина. В нём указано, что новая правительственная команда, которая в настоящее время находится в стадии формирования, столкнулась с неудовлетворительным состоянием основных параметров бюджета региона.

«Так, на 1 октября 2018 года государственный долг республики составил 22 753 469 тыс. рублей (68 процентов от общего объёма доходов республиканского бюджета на текущий год). В связи с большим объёмом государственного долга в регионе введено казначейское сопровождение организации исполнения республиканского бюджета», — говорится в письме.

Коновалов просит Кудрина включить в план деятельности Счётной палаты на 2019 год проверку бюджета Хакасии за период с 2013 по 2018 год.

В республиканском правительстве подчеркнули, что Хакасия — дотационный регион, и в доходах её бюджета значительную часть составляют межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экономическая ситуация в Хакасии действительно непростая, а по версии ряда политологов — и вовсе катастрофическая. По состоянию на 1 декабря 2017 года госдолг республики превышал 24 млрд рублей

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В январе 2018 года из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюджетных средств республики взяло под контроль Федеральное казначейство.

Очевидно, что в сложившейся ситуации новый глава Хакасии Валентин Коновалов винит предыдущего губернатора Виктора Зимина и его команду.

Напомним, 31-летний коммунист Валентин Коновалов стал главой республики по итогам второго тура губернаторских выборов, состоявшегося 11 ноября 2018 года. Имя Коновалова в бюллетенях было единственным, так как все остальные кандидаты, в том числе единоросс Зимин, один за другим снялись с выборов. 11 ноября коммунист получил в свою поддержку 57,57% голосов «за». 15 ноября он вступил в должность главы Хакасии.

Что касается команды прежнего губернатора, после победы Коновалова на выборах из правительства ушли сразу 13 ключевых чиновников.

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