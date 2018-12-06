Москва, 6 декабря, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В России могут вернуть штраф за превышение скорости на дорогах до 20 км/ч, заявил в интервью Avtonews заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Чиновник отметил, что хотя в стране существуют установленные ограничения скорости, но по факту многие водители ездят с превышением на 20 км/ч, при этом установленные на дорогах современные камеры имеют допущение по контролю скорости до 3 км/ч.

Geograph.ie Знак ограничения скорости до 20 км/ч

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«Считаем, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети», — заявил Ликсутов, выразив надежду, что решение по этому вопросу будет принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ сочли допустимым использование для фиксации нарушений на дорогах такого показателя, как средняя скорость автомобиля на определенном участке дороги. В правительстве полагают, что для фиксации правонарушения допустимы различные доказательства, в том числе и расчетное среднее время преодолевания отрезка трассы.

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