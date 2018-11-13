В России могут упростить взыскание штрафов ГИБДД

Москва, , 09:54 — REGNUM Упрощенная система взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные видеокамерами, может быть введена в России с 2019 года. Процедура изложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве», пишет 13 ноября «Коммерсантъ».

Нововведение затронет миллионы автомобилистов, отмечает издание. Речь идет о штрафах до 3 тыс. рублей.

В документе говорится, что исполнительное производство возбуждаться не будет, если ГИБДД направит постановление о неуплате штрафа в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Вместо этого виновника в течение трех дней уведомят заказным письмом или электронным сообщением «о приведении исполнительного документа к исполнению».

Затем, по истечении двух суток, приставы направят в банк, где открыт счет нарушителя, документ о списании штрафа на их депозитный счет и удержании исполнительного сбора в размере не менее 1 тыс. рублей. По новой схеме планируют списывать самые распространенные в РФ штрафы за превышение скорости, а также штрафы за выезд на выделенную полосу, парковку под запрещающим знаком и другие нарушения.

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Так, водителю, превысившему скорость на 20−40 км/ч, придется заплатить 1,5 тыс. рублей. Из них 500 рублей составит собственно штраф и 1 тыс. рублей — исполнительный сбор.

На взыскание штрафа отводится 20 дней. Если долг все еще не погашен полностью, в отношении нарушителя заводят исполнительное производство. В настоящее время приставы заводят исполнительное производство по истечении 70 дней с момента вынесения постановления.

Как рассказал автор поправок к закону «Об исполнительном производстве», член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров («Единая Россия»), документ планируют рассмотреть и принять в трех чтениях до конца года. Он должен вступить в силу через 180 дней после опубликования, то есть в середине 2019 года.

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По его словам, инициатива призвана разгрузить судебных приставов от рутинной работы, в которой большую долю занимают именно просроченные штрафы ГИБДД. При этом до 80% постановлений ГИБДД выносит с помощью камер, которых в России насчитывается более 10 тыс. штук.

«Во многих странах приставы вообще не занимаются мелкими штрафами», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года на исполнении судебных приставов находилось более 70 млн производств на общую сумму 9 трлн рублей. Больше всего исполнительных производств приходится на штрафы ГИБДД — около 15 млн постановлений. Больше половины из них — штрафы менее 3 тыс. рублей.