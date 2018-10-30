Штрафы за «среднюю скорость» в правительстве РФ сочли законными

Москва, , 08:09 — REGNUM В российском правительстве считают допустимым использование для фиксации нарушений на дорогах такого показателя, как средняя скорость автомобиля на определенном участке дороги. Об этом пишут 30 октября «Известия».

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла законопроект, согласно которому предлагалось исключить из числа доказательства нарушения ПДД фиксацию превышения средней скорости движения ТС на конкретном участке пути.

В правительстве РФ полагают, что для фиксации правонарушения допустимы различные доказательства, в том числе и расчетное среднее время преодолевания отрезка трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в ряде российских регионов водителям стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Такие штрафы некорректны, считают авторы законопроекта.

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