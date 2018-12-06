Вашингтон, 6 декабря, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих американских чиновников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

По словам источников, командование Вооруженными силами США направило в госдепартамент запрос, касающийся уведомления турецкой стороны о планах по отправке военных кораблей в Черное море. Отмечено также, что речь идет об «ответе на действия России против Украины в Керченском проливе».

Поясняется, что уведомление нацелено на получение такой возможности американскими кораблями, однако этот вариант не обязательно будет выбран.

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Уведомить Турцию о намерении провести корабли проливами Босфор и Дарданеллы США обязаны в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года. Это должно быть сделано по меньшей мере за 15 дней до похода. В мирное время корабли нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны российской стороной за нарушение госграницы в Керченском проливе. Власти Украины обвинили РФ в «военной агрессии», а в госдепе Москве пообещали «боль и последствия», если не будут отпущены экипажи кораблей.

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