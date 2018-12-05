На Украине заявили об испытаниях своих крылатых ракет на Чёрном море

Киев, , 18:10 — REGNUM Украина испытала в Одесской области новые крылатые ракеты, заявил 5 декабря глава совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

По его словам, этими ракетами будет усилена береговая оборона на побережьях Чёрного и Азовского морей.

Кроме того, Турчинов сообщил, что эти ракеты способны уничтожить цели на дальности до 280 км.

В своем заявлении Турчинов проговорился, что речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-125, которые переоборудовали для применения по надводным целям.

«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей», — цитирует слова Турчинова пресс-служба СНБО Украины.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125 «Нева» был принят на вооружение в СССР в 1961 году. Комплекс поставлялся на экспорт в несколько десятков стран мира и подвергался неоднократной модернизации.

На Украине ЗРК С-125 последний раз модернизировали в 2010 году силами киевского Научно-производственного объединения НПП «Аэротехника-МЛТ» и представили комплекс С-125 «Печора-2Д». Этот вариант оснастили спутниковой навигационной системой и довели его дальность поражения целей до 35 км.

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