Береговая оборона Крыма усилена ракетным комплексом «Бал»

Симферополь, , 19:14 — REGNUM На Крымском полуострове развернут новый береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал», сообщил 5 декабря журналистам глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Комплекс получили береговые войска Черноморского флота России. Крылатые ракеты комплекса «Бал» способны поражать надводные цели на расстоянии до 120 км с автономным наведением после пуска в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны противника. В боекомплект комплекса могут также входить и противокорабельные ракеты Х-35/Х-35Э и Х-35У/Х-35УЭ с максимальной дальностью поражения цели в 260 км.

Пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины и машины управления берегового ракетного комплекса «Бал» высокомобильны и могут быть приведены в готовность к открытию огня с новой позиции за десять минут,

Полный залп комплекса «Бал» состоит из 32 крылатых ракет, и его можно повторить уже через 30−40 минут. Предусмотрен и режим одиночных ракетных пусков.

Как сообщало ИА REGNUM, после провокации ВМС Украины возле Керченского пролива и введения Киевом военного положения в части страны оборона Крыма усиливается противокорабельными и противовоздушными системами вооружений.

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