Москва, 5 декабря, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Журналист и телеведущий Евгений Попов объяснил, почему выгнал из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» украинского политолога Максима Яли.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Спустили с лестницы

По его словам, несколько эфиров назад Яли, пытаясь доказать «агрессию России» на Украине, сделал ряд сомнительных, по мнению ведущего, утверждений, ссылаясь при этом на «некоторые данные специалистов».

«Я и сказал Максиму: «По некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта», — написал Попов на своей странице в Instagram.

После этого Яли решил назвать ведущего другим именем, за что и был удален, поскольку к «хамству в студии — нулевая толерантность», подчеркнул журналист.

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Отметим, что украинские эксперты различных мастей довольно часто ведут себя неподобающим образом на российском телевидении. Иногда это заканчивается их выдворением из студии, а иногда дело доходит до рукоприкладства.

Так, в сентябре ведущего программы «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина возмутило поведение постоянно перебивавшего его председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко. Ведущий потребовал, чтобы участник шоу покинул помещений и посетовал, что не может позволить себе рукоприкладство.

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