Ведущий НТВ выгнал из студии писателя за оскорбление матери

Москва, , 05:01 — REGNUM Ведущий телепередачи «Время покажет» на канале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии писателя Александра Никонова из-за разгоревшегося в эфире конфликта на тему советских Добровольных народных дружин.

Во время телепередачи писатель заявил, что добровольные дружины в СССР были ужасными, а в эту структуру людей якобы заставляли вступать принудительно. Норкин в ответ заявил, что у народных дружин были и положительные стороны, кроме того в добровольной дружине познакомились его родители. Писатель перебил Норкина и заявил, что его мать туда заставили вступить.

В ответ ведущий попросил Никонова не оскорблять память о его матери, но на писателя это не повлияло. После этого Норкин заявил, что Никонов «умоется кровавыми соплями» и вывел гостя из студии.