В Сети обсуждают изгнание украинского эксперта из студии НТВ

Москва, , 12:31 — REGNUM Инцидент с изгнанием украинского эксперта Павла Жовниренко из студии программы «Место встречи» на НТВ не остался без внимания интернет-пользователей. Часть зрителей одобрили действия ведущего Андрея Норкина, другие сочли, что скандал предусмотрен сценарием.

Жовниренко никакой не эксперт, а обыкновенный провокатор, написала в соцсети «Вконтакте» Полина Б. Норкин правильно сделал, что выгнал его из студии, добавила женщина.

«Молодец Норкин! Жаль, что ускорение пенделем не придал этому бандеровцу!» — написал Сергей И., назвав украинского гостя «отмороженным на всю голову».

Максим Ш. предположил, что зрители смотрят шоу, оплаченное из их же кармана. Именно поэтому «украинские эксперты» так себя ведут, добавил он.

«Ведущий неправ хотя бы потому, что позволил себе маты в конце этой ситуации», — отметила Нина М.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Андрея Норкина в эфире НТВ возмутило поведение постоянно перебивавшего его председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко. Ведущий потребовал, чтобы участник шоу покинул помещений и посетовал, что не может позволить себе рукоприкладство.

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