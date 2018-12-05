Москва, 5 декабря, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Компания Facebook сменила политику. Теперь сторонним компаниям будет разрешено создавать на базе социальной сети приложения, дублирующие уже имеющиеся на её платформе сервисы и функции. Об этом сообщает отраслевой портал TechCrunch со ссылкой на заявление руководства Facebook.

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Так, Facebook объявил, что откажется от одного из пунктов ранее принятой политики соцсети 4.1, который гласит «Представьте что-то уникальное для сообщества. Не копируйте основные функции, которые уже предоставляет Facebook». Отмечается, что его отмена «существенно снизит риски», связанные с разработкой приложений на базе Facebook.

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«Мы отказались от этой устаревшей политики, чтобы наша платформа оставалась максимально открытой. Мы считаем, что это правильно, поскольку платформы и технологии развиваются и растут», — говорится в заявлении Facebook.

Напомним, к середине 2017 года число пользователей социальной сети Facebook достигло двух миллиардов человек.