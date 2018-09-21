У Facebook появился сервис знакомств — пользователи негодуют

Богота, , 16:07 — REGNUM Facebook запустил сервис знакомств Dating, который встроен в основное приложение соцсети для Android и iOS. Пока что он работает только в Колумбии, сообщает TechCrunch.

Новая функция доступна пользователям старше 18 лет. Чтобы начать пользоваться Facebook Dating, необходимо создать отдельный профиль для знакомств и ответить на 20 вопросов, среди которых: «Как выглядит ваш идеальный день?» или «Какая песня всегда заставляет вас петь?». Юзер может искать потенциальных партнеров в радиусе 100 километров. Из выдачи исключаются друзья и заблокированные пользователи.

Ключевое нововведение сервиса — возможность отправить сообщение любому пользователю без взаимного одобрения. Однако есть ограничение — в сутки можно написать максимум 100 пользователям.

Юзеры пока не сильно обрадовались новому сервису. Многие из них считают, что его первостепенная задача — принести крупную прибыль своим создателям, а не помочь пользователям найти пару. Некоторые и вовсе предположили, что с помощью нового сервиса Facebook хочет отслеживать жизнь своих юзеров.

«Facebook хочет отслеживать каждое ваше движение, даже вашу сексуальную жизнь, чтобы рекламировать больше продуктов для вас. Как пользователь, вы просто крыса в большом лабораторном эксперименте социальной инженерии», — считает Baba Ghanouj.

Запуск Facebook Dating Марк Цукерберг анонсировал в мае этого года. По его словам, сервис ориентирован на создание длительных отношений, а не мимолётных связей. Перед тем, как запустить его, новую функцию тестировали на себе сотрудники социальной сети.

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