Facebook сел на мель: Цукерберг перестал делать то, в чем всегда был хорош

Купертино, США, , 13:04 — REGNUM Если раньше корпорация Facebook Inc. не могли сделать ничего правильно, кроме зарабатывания денег, то теперь и этого соцсеть Марка Цукерберга делать не может, пишет 26 июля агентство Bloomberg, комментируя падение стоимости акций компании на 24% после публикации отчетности по выручке.

Несмотря на то, что результаты корпоративной отчетности Facebook по-прежнему выше, чем у большинства компаний, инвесторы разочарованы. Реальность «догнала Facebook», пишут аналитики Bloomberg.

Во-первых, не оправдалась стратегия быстрого роста доходов в интернете и общей прибыли — темпы роста доходов Facebook заметно снизились с предыдущих кварталов 2017 и 2018 годов. Во-вторых, ожидания инвесторов и аналитиков нельзя было назвать завышенными, но они все равно компанией не подтверждены.

Так, выручка Facebook за второй квартал 2018 года составила $13,23 млрд (+42%), тогда как прогнозировалась выручка в размере $13,36 млрд. Выручка от размещения рекламы в соцсети выросла на 42% и составила $13 млрд, однако этот рост нивелируют издержки, направленные компанией на усиление безопасности личной информации пользователей.

По данным отчетности, после скандалов с утечками данных они увеличились на 50% по сравнению с 2017 годом — до $7,37 млрд. То есть, расходы растут быстрее выручки. Не оправдались и ожидания по количеству активных пользователей соцсети — если прогнозировалось 2,25 млрд, то в реальности по итогам квартала их насчитывалось лишь 2,23.

В этом и есть главная причина неудач: последние два года компания провела в постоянных кризисах, связанных с вмешательством в выборы президента США, слабым надзором за информацией пользователей, распространением дезинформации (Fake news) и подстрекательством к насилию. Эти проблемы усугубила неспособность Facebook открыто объяснить, что и для чего делалось. То есть, соцсеть не сделала того, в чем всегда была сильна — в выяснении, что люди хотят делать в интернете и в придумывании способов платить за это.

Руководство соцсети заявило, что рост расходов будет продолжать опережать темпы роста продаж. И еще более тревожно, пишут аналитики, что компания прогнозирует уменьшение операционной прибыли на 10%.

Более того, у Facebook во втором квартале оказались самые медленные темпы роста количества ежедневных пользователей. Например, в США и Канаде число ежедневных пользователей сократилось еще в 2017 году и руководство соцсети заявило, что это временное явление.

Может быть, это и есть потолок роста Facebook, задаются вопросом эксперты. Компания, которая прошла через один финансовый успех за другим в последние годы, «села на мель». Движение Facebook, приносящее прибыль и рост пользователей, может, наконец, закончиться.