Южно-Сахалинск, 5 декабря, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Митинг в знак протеста против заигрывания федеральных властей с Японией по вопросу принадлежности Курильских островов назначен на 15 декабря. Сахалинцы планируют адресовать федеральным властям и вопросы об отсутствии в регионе врио губернатора, глубоком политическом кризисе, ухудшении жизни людей, провальной программе развития Дальнего Востока, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Сахалинской области

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В мэрию Южно-Сахалинска подано официальное уведомление о проведении митинга в знак протеста против переговоров с Японией по вопросу принадлежности Курил.

«Уведомление подано инициативной группой граждан, в неё вошли представители КПРФ на Сахалине, обычные граждане. Митинг заявлен на площади Победы. Мы заявили 600 человек, это большая цифра для нашего немногочисленного региона. Но, я думаю, людей будет больше. Наша позиция, позиция жителей Сахалина и Курильских островов — однозначна и неизменна: Курилы были, есть и должны оставаться российской территорией. По нашему мнению, заигрывание федеральных властей с Японией по вопросу принадлежности Курил является следствием санкций, введённых в отношении олигархов, которые работают в России. Мы подозреваем, что ведётся наипозорнейший торг «Курилы в обмен на ослабление санкций». И мы очень хотели бы ошибаться. Ссылаться на Декларацию 1956 года недопустимо, по нашему мнению. Декларация предусматривает передачу части российских территорий Японии. К тому же в качестве условий там прописаны и демилитаризация Японии, и её неучастие в военных и политических блоках. Япония ни одно из этих условий не выполнила, да к тому же не повинилась за свои военные преступления. Но в любом случае никакие переговоры о принадлежности Курил вестись не должны — никогда и ни с кем!» — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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Много вопросов у сахалинцев и курильчан накопилось к федеральным властям и по другим вопросам:

«На митинге люди будут говорить и об отсутствии врио губернатора на Сахалине и Курилах — третий месяц. Регион не может принять бюджет со всеми вытекающими последствиями. Много вопросов и к провальной во всех отношениях так называемой программе «Развитие Дальнего Востока». И о бездействии блока федерального правительства, отвечающего за развитие Дальнего Востока, — структур, которые курирует дальневосточный полпред Юрий Трутнев — кроме пиар-акций, в Москве, ничего не делается, программа Счётной палатой РФ в пятый уже раз признается провальной, а все эти чиновники «отплясывают» на Днях Дальнего Востока, которые опять же проходят в Москве, за деньги из госпрограммы по развитию Дальнего Востока! Вопросов у людей много и они зададут их на митинге — все до одного!» — добавил Алексей Лукашевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей всей России, но в особенности Сахалина и Курильских островов возмутили странные переговоры, которые ведёт российская власть с Японией по вопросу принадлежности Курильских островов. Облдума Сахалина направила на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова официальное обращение с требованием об исключении вопроса о передаче российских Курильских островов Японии из переговорного процесса. Во всех муниципалитетах Сахалина люди вышли на пикеты с требованием не обсуждать с Японией вопрос о передаче Курил. Люди глубоко возмущены и считают подобные переговоры предательством национальных интересов страны и памяти советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Курил. Директор Курильского Краеведческого музея, писатель и художник Оксана Ризнич считает, что разговоры о передаче Курил Японии сродни передаче Москвы немцам:

«Курилы — Японии? Может, тогда и Москву немцам? Выгодно, удобно, порядок будет. А если серьёзно, то такие разговоры способны вести только люди, у которых в жизни одна цель — как набить свои животы и карманы», — сказала курильчанка.

Облдума Сахалина направила в адрес президента России Владимира Путина обращение с требованием назначить врио губернатора — это право и обязанность главы государства. Островной регион не может принять бюджет — по закону его утверждает глава региона.