Дума Сахалина — Путину: Решите вопрос с врио губернатора!

Южно-Сахалинск, , 05:29 — REGNUM Областная дума Сахалина приняла решение направить официальное обращение к президенту России Владимиру Путину в связи со сложившейся на островах критической ситуацией. Третий месяц островной регион живёт без губернатора, и даже без лица, временно исполняющего его обязанности. Регион не может принять бюджет, помимо этого высшее должностное лицо области наделено и другими полномочиями, исполнять которые не может никто другой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уважаемый Владимир Владимирович! В Сахалинской области сложилась критическая ситуация, связанная с длительным отсутствием лица, временно исполняющего обязанности губернатора», — такими словами начинается обращение сахалинских и курильских парламентариев к главе государства.

В соответствии со ст. 185 Бюджетного кодекса РФ, а также на основании Устава Сахалинской области именно губернатор представляет на рассмотрение думы проект бюджета региона. И сделать он это должен был в срок не позднее 1 ноября 2018 года.

Однако, в связи с перемещением экс-губернатора Сахалина Олега Кожемяко в Приморье, главный финансовый документ Сахалина в положенный срок в думу не внесен.

«Существуют опасения, что в оставшийся период времени у органов государственной власти Сахалинской области не будет возможности до 31 декабря 2018 года пройти процедуры по рассмотрению и принятию проекта бюджета Сахалинской области. Последний срок внесения указанного проекта закона — 12 декабря 2018 года. По истечению этого срока бюджет Сахалинской области однозначно не будет принят», — говорится в обращении сахалинских парламентариев к Путину.

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В обращении депутаты также указали, что Сахалинской Облдумой приняты законы по внесению изменений в региональное налоговое законодательство, которые должны быть обнародованы до 1 декабря 2018 года. В противном случае потери консолидированного бюджета Сахалина и Курил на 2019 год составят 215,6 млн рублей.

Отсутствие лица, временно исполняющего обязанности губернатора, несёт и другие, крайне негативные для области, последствия: не обнародуются принятые законы, не проводятся конкурсы по отбору кандидатур на должности глав муниципальных образований, так как половина членов конкурсных комиссий назначается высшим должностным лицом области. Также не представляется возможным внести изменения в бюджет текущего года, которые необходимы для уточнения доходов и расходов бюджета в целях эффективного и полного освоения бюджетных средств. Это приведёт к неосвоению бюджетных средств и образованию неиспользованных остатков.

«Сахалинская Областная дума обеспокоена сложившейся ситуацией и обращается к вам с просьбой о скорейшем принятии решения о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области», — обратились депутаты к президенту России.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что дальнейшее пребывание населения целого региона в неведении по поводу своего будущего может привести к самым непредсказуемым последствиям во время будущих выборов главы области. Выборы, по мнению политолога, могут оказаться самыми скандальными в новейшей истории не только Дальнего Востока, но и России, а сложившуюся ситуацию могут использовать в своих целях совсем уж реакционные силы.