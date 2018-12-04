Исключить вопрос о передаче Японии Курил! Обращение Сахалинской облдумы

Южно-Сахалинск, , 11:58 — REGNUM Министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

Сахалинская областная Дума на протяжении многих лет занимает принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности Российской Федерации и неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению Мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта — Сахалинской области, и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение.

В средствах массовой информации прозвучало сообщение пресс-секретаря Президента Российской Федерации Пескова Д.С. о том, что 14 ноября 2018 года в рамках встречи Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была достигнута договоренность активизировать переговоры по Мирному договору на основе Совместной Декларации Союза Советских Социалистических республик и Японии, ратифицированной Указом Верховного Совета СССР от 8 декабря 1956 года (далее — Декларация 1956 года).

В связи с тем, что в основу Декларации 1956 года заложен принцип передачи части российской территории — островов Малой Курильской гряды — после заключения Мирного договора с Японией, жители Сахалинской области опасаются, что указанные территории будут исключены из состава Российской Федерации. По этому поводу поступают обращения в адрес депутатов Сахалинской областной Думы.

Принимая во внимание требование статьи 4 Конституции Российской Федерации о соблюдении целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, Сахалинская областная Дума просит Вас разъяснить позицию Министерства иностранных дел Российской Федерации в отношении возникающих у жителей Сахалинской области опасений.

При этом Сахалинская областная Дума настаивает на сохранении территориальной целостности и существующих границ Российской Федерации и призывает Вас принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов.

Председатель Сахалинской областной Думы А.А. Хапочкин

29 ноября 2018 года