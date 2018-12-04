Минск, 4 декабря, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки покупают у Белоруссии трактора, причём делают это «с удовольствием». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил президент страны Александр Лукашенко.

ИА REGNUM Белоруссия

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«Помнят наши МТЗ-50. Представляете, они ещё где-то у фермеров работают. Им нравится цена — качество», — отметил белорусский лидер.

Кроме того, по словам Лукашенко, Белоруссия сотрудничает с США в IT-сфере. IT-технологии в совокупности с одновременной модернизацией крупных предприятий глава государства назвал центральными «драйверами белорусской экономики». Он отметил, что в 2018 году IT-сектор национальной индустрии может принести Белоруссии почти полтора млрд долларов экспортной прибыли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений между Минском и Вашингтоном.

Напомним, в 2017 году из США в Белоруссию поступило $66,7 млн инвестиций, а экспорт услуг достиг самого высокого в истории белорусско-американских отношений уровня и составил почти $570 млн.