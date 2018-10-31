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Лукашенко надеется на улучшение отношений между Белоруссией и США

Политика

Пусть медленное, но верное

Минск, 31 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений между Минском и Вашингтоном. Об этом глава государства заявил сегодня, 31 октября, на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом.

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Лукашенко отметил, что сам факт пребывания Митчелла в столице Белоруссии «говорит о многом». Белорусский лидер выразил надежду, что с этого визита начнётся «пусть постепенный и медленный выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, надежды на улучшение отношений между Минском и Вашингтоном президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывал и в конце 2016 года. Подобного исхода ситуации он ожидал после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Добавим, что в 2017 году из США в Белоруссию поступило $66,7 млн инвестиций, а экспорт услуг достиг самого высокого в истории белорусско-американских отношений уровня и составил почти $570 млн.

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Внешняя политика Белоруссии
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