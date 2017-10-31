Белорусские комбайны захватывают российский рынок

Москва, , 16:35 — REGNUM Увеличение поддержки белорусского «Гомсельмаша» создает проблемы на рынке уборочной техники для российских производителей. В «Росспецмаше» отмечают рост импорта в страну комбайнов иностранного, в частности белорусского происхождения. Об этом 30 октября сообщил «Коммерсантъ».

В 2017 году, по мнению ассоциации «Росспецмаш», доля белорусских комбайнов на рынке РФ составит около 25%. Ожидается рост продаж на 1,85 тысячи штук, в то время как суммарный объем российского рынка составляет 7,2 тысячи машин. Основная часть сельскохозяйственной техники поступит с «Гомсельмаша». Для сравнения в 2015 году это белорусское предприятие поставило в Россию 1,3 тысячи комбайнов, а через год уже на 0,45 тысячи машин больше, подсчитали в «Росспецмаше». Таким образом, белорусская техника в сегменте комбайнов занимает все большую долю.

Поддержка государства

По словам собеседника газеты, в конце 2015 года «Гомсельмаш» получил заём от государства в размере $425 млн под 7% с условием погашения до 2029 года. Учитывая это обстоятельство, белорусский завод имеет возможность продавать свою продукцию без рассрочек и залогов, то есть на весьма выгодных для покупателя условиям. Также, по мнению экспертов, в Белоруссии серьезно поддерживают экспорт. В частности предприятиям, которые поставляют свою продукцию на продажу в другие страны, могут давать кредиты по ставкам на уровне 6% в российских рублях и примерно 2,5% — в долларах.

Вдобавок к этому, белорусская техника еще на 15−20% дешевле, чем у российских и многих иностранных производителей. По словам источника в «Росспецмаше», покупатели могут приобрести технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» по программе федерального лизинга, а комбайнеры последнего предприятия претендуют еще и на российские субсидии.

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В свою очередь, российские производители не имеют такого доступа на белорусский рынок уборочной техники. Например, чтобы продать свою технику в республику они должны иметь на руках заключение от местного министерства промышленности и заявление от покупателя, который хочет приобрести технику неотечественного производства. В то же время белорусские аграрии не имеют возможности покупать дорогую технику, поэтому им просто невыгодно импортировать технику из России.

В «Росспецмаше» видят решение проблемы в государственном субсидировании российских производителей. По словам помощника президента ассоциации Вячеслава Пронина, необходимо принять меры, которые уравняли бы условия для российских производителей. Это может быть такое «политическое решение», как предоставление субсидий на покупку техники только отечественного производства. В Министерстве промышленности и торговли РФ также отметили, что торговля сельскохозяйственной техникой — несбалансированная, и стороны активно обсуждают доступ российской техники на белорусский рынок.

Без субсидий не будет роста производства

Согласно данным «Росспецмаша», за первые восемь месяцев 2017 года выпуск сельскохозяйственной техники в России вырос до 82,5 млрд рублей, то есть на 24%. В ассоциации прогнозируют рост производства в целом на 25%. Как отмечали ранее в Евразийской экономической комиссии, по итогам 2016 года рынок зерноуборочных комбайнов в РФ вырос на 25%, а импорт белорусских комбайнов снизился более чем на 300 единиц.

Что касается субсидий, то государство оплачивает скидку в размере 15−20% для покупателей российских машин. Так, в текущем году государство уже потратило 15,7 млрд рублей на поддержку производителей сельскохозяйственной техники в РФ. Однако в 2018 году отрасль ожидает сокращение госсубсидий до 8 млрд рублей. Позднее президент Владимир Путин сообщил, что на эти цели будет выделено еще 2 млрд рублей. Но этих средств недостаточно, поскольку, по подсчетам «Росспецмаша», чтобы сократить темпы роста производства, необходимо до 2021 года не менее 15 млрд рублей государственной поддержки.

Союзное государство

Напомним, что претензии к белорусской стороне по поводу захвата российского рынка были давно, ведь рынок сельскохозяйственной техники относительно небольшой. В связи с этим примерно десять лет назад производители республики стали не прямо продавать в РФ свою технику, а открывать в России совместные сборочные предприятия. По мнению Минска, СП работают и на российскую экономику, поскольку повышают локализацию и создают новые рабочие места. Например, в начале октября 2017 года в Череповецком литейно-механическом заводе был запущен новый конвейер по производству тракторов по белорусской технологии. Такое сотрудничество двух стран поддерживает Союзное государство.

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По мнению белорусских экспертов, большая часть российской техники не подходит для белорусских хозяйств. Дело в том, что Россия экспортирует в основном энергонасыщенные комбайны, но не все белорусские хозяйства в силу экономических причин могут использовать эту технику.

В то же время стоит отметить, что далеко не вся импортируемая из Белоруссии сельскохозяйственная техника достаточно качественная. В ноябре 2016 года во время пресс-конференции с Александром Лукашенко журналист из Краснодарского края обратил внимание, что руководители предприятий региона стали жаловаться на то, что в последнее время белорусские комбайны чаще ломаются. Президент Белоруссии тогда пообещал разобраться с проблемой.

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