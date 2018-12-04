Москва, 4 декабря, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) РФ признал законным требования кредитора, добивавшегося включения единственного жилья обанкротившегося должника в конкурсную массу имущества, реализация которого позволит погасить долг. Об этом свидетельствует опубликованное 4 декабря определение ВС РФ.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомный. 1890

По мнению судебной инстанции, предшествовавшие арбитражные суды не учли доводов кредитора о том, что должник с помощью своего банкротства пытался лишь избежать наложения взыскания на недвижимость.

Таким образом, ВС РФ допустил возможность включения единственного жилья в перечень имущества, подлежащего реализации для погашения долга. Это решение в суде объяснили тем, что должник после признания судом его долга передал жилплощадь супруге по соглашению о разделе имущества, а та подарила квартиру своей дочери.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС РФ определил, что согласие всех собственников в жилом доме необходимо для получения права собственности на самовольную пристройку к одной из квартир.

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