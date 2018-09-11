Верховный суд разъяснил нюансы перепланировки квартир

Москва, , 12:46 — REGNUM Согласие владельцев всех квартир в доме необходимо для получения права собственности на самовольную пристройку к одной из квартир. Это следует из определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России, пишет «Российская газета».

Разъяснения высшей судебной инстанции потребовались после нескольких процессов, связанных с перепланировкой квартиры в Краснодаре. Семья из четырех человек увеличила площадь жилого помещения на первом этаже с 28,4 кв. м до 60,1 кв. м за счет двух пристроек. Местные власти обратились в Верховный суд после того, как жильцы выиграли спор о легализации квартиры в судах низших инстанций.

Пристройки изменили параметры жилого дома. Они возведены на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, и являются самовольной постройкой, постановил ВС РФ. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности и не вправе ею распоряжаться. Для этого необходимо, чтобы владельцы всех квартир согласились отдать часть придомовой территории.

Кроме того, необходимо выявить правовой статус переделок: переустройство, перепланировка или реконструкция. Первые два варианта можно утвердить задним числом, третий — нет. ВС отменил решение судов низших инстанций и направил дело на новое рассмотрение.