«Право и гуманизм противоречат друг другу»: об изъятии единственного жилья

Барнаул, , 13:08 — REGNUM Проблема имущественного иммунитета единственного жилья действительно существует, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение коллегии Верховного суда РФ удовлетворить кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, которые разрешали гражданину-банкроту Анатолию Фрущаку сохранить свою пятикомнатную квартиру, несмотря на то, что она является его единственным жильём, он, в частности, пояснил:

«Как врач могу отметить, что всегда есть в обществе люди с так называемыми пограничными состояниями, которые рано или поздно становятся бомжами. Во времена СССР их держали в психбольницах. Но затем я ещё застал реформу, когда принципиально изменилось законодательство и возник приоритет прав гражданина. Госпитализировать и лечить стало можно только при согласии пациента или по решению суда.

Мы в Алтайском крае сняли с учета десятки тысяч находящихся на учете в психдиспансерах. Кроме этого, по своему опыту правозащитной деятельности могу отметить, что существует громадное многообразие жизненных ситуаций. Например: дети хотят забрать жилье родителей. Есть категория людей, которая норовит жить за счет других.

Например, у нас в ТСЖ есть жилец, которая никогда не платила квартплату. Пока все жильё было государственным, то этот ущерб растворялся в государстве, а когда жилье стало по сути частным (приватизированным), то весь дом стал меня обвинять, что я как председатель ТСЖ, использую явно «мягкие» меры воздействия. И даже выиграв три иска, удалось только добиться, что эта должница начала платить текущие платежи, а долги как висели, так и висят. Так что реальная жизнь — это поиск выходов из таких вот тупиков… к сожалению, зачастую здесь право и гуманизм противоречат друг другу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Верховный суд допускает изъятие единственного жилья у должников, следует из решения Верховного суда по делу Анатолия Фрущака. Когда гражданин-банкрот попросил Арбитражный суд Москвы исключить из конкурсной массы принадлежащую ему квартиру, его ходатайство было удовлетворено. Однако в Верховный суд поступила кассационная жалоба, в которой заявитель Андрей Кузнецов, являющийся кредитором Фрущака, просил отменить судебные акты. При вынесении решения было учтено определение Московского областного суда от 2016 года, в котором говорится, что ситуация, при которой квартира в Одинцово стала единственным пригодным для проживания жильем должника, была создана искусственно.

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