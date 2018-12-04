Токио, 4 декабря, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В Японии в сентябре 2019 года завершат обслуживание пейджеров. Такое решение, как передает CNN, приняла токийская телекоммуникационная компания Tokyo Telemessage, у которой на данный момент осталось всего 1,5 тыс. подписчиков на это устройство.

Kevster Пейджер

«В сентябре 2019 года Tokyo Telemessage прекратит обслуживание пейджеров из-за отсутствия спроса», — отметили в компании.

Tokyo Telemessage — единственная телекоммуникационная компания в стране, которая все еще предоставляла такую услугу.

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