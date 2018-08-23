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Австралийцы остались без китайских 5G-технологий

Политика

Оборудование для 5G сетей производителей Huawei и ZTE были запрещены для ввоза в страну

Пекин, 23 августа 2018, 09:58 — REGNUM  Власти Австралии запретили ввоз в страну телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei, предназначенного для развёртывания сетей мобильной связи стандарта 5G. Об этом говорится в опубликованном заявлении производителя электроники.

«Правительство Австралии проинформировало, что оборудование для 5G сетей производителей Huawei и ZTE были запрещены для ввоза в страну. Это повредит в первую очередь потребителям услуг нового стандарта в Австралии», — сообщила компания в Twitter.

https://twitter.com/HuaweiOZ/status/1032411216184930304

Также в Huawei подчеркнули, что компания, являющаяся мировым лидером 5G-технологии, имеет безупречный 15-летний послужной список.

Следует добавить, что власти Австралии опасаются возможного несанкционированного доступа к своим сотовым сетям — если китайские производители примут деятельное участие в развёртывании сетей мобильной связи стандарта 5G.

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