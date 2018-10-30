Абоненты в РФ перенесли более 10 млн мобильных номеров

Москва, , 14:48 — REGNUM За пять лет абоненты сотовой связи в России перенесли более10 млн номеров, переходя от одного сотового оператора к другому. На сегодняшний день количество заявок на перенос мобильного номера составляет почти 18 миллионов, сообщили в Минкомсвязи РФ.

По мнению замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, судя по цифрам, данная услуга перехода между сотовыми операторами пользуется успехом у российских абонентов.

Так, только с начала 2018 года было перенесено около 2,5 млн мобильных номеров (ежемесячно около 250 тыс. номеров). По сравнению с 2017 годом количество перенесенных номеров увеличилось почти на 20%. В прошлом году жители России перенесли 2,72 млн мобильных номеров.

Ранее на эту тему: Медведев требует обеспечить возможность сохранить прежний номер при смене сотового оператора

Как сообщало ИА REGNUM, процесс переноса номера от одного оператора связи к другому начался в России с 1 декабря 2013 года. Такое поручение в апреле 2012 года Минкомсвязи и Генпрокуратуре РФ дал президент РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также: Абоненты смогут сохранить номер мобильного телефона при смене сотового оператора