Вторник, 30 Октября 2018 года
16:44:30 МСК

Абоненты в РФ перенесли более 10 млн мобильных номеров

Экономика

При переходе от одного сотового оператора к другому

Москва, 30 октября 2018, 14:48 — REGNUM  За пять лет абоненты сотовой связи в России перенесли более10 млн номеров, переходя от одного сотового оператора к другому. На сегодняшний день количество заявок на перенос мобильного номера составляет почти 18 миллионов, сообщили в Минкомсвязи РФ.

По мнению замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, судя по цифрам, данная услуга перехода между сотовыми операторами пользуется успехом у российских абонентов.

Так, только с начала 2018 года было перенесено около 2,5 млн мобильных номеров (ежемесячно около 250 тыс. номеров). По сравнению с 2017 годом количество перенесенных номеров увеличилось почти на 20%. В прошлом году жители России перенесли 2,72 млн мобильных номеров.

Ранее на эту тему: Медведев требует обеспечить возможность сохранить прежний номер при смене сотового оператора

Как сообщало ИА REGNUM, процесс переноса номера от одного оператора связи к другому начался в России с 1 декабря 2013 года. Такое поручение в апреле 2012 года Минкомсвязи и Генпрокуратуре РФ дал президент РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также: Абоненты смогут сохранить номер мобильного телефона при смене сотового оператора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить