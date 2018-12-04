Москва, 4 декабря, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Больше всего писем Деду Морозу отправляют жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарии. Об этом рассказали в канцелярии новогоднего волшебника, передает 4 декабря RT.

Дед Мороз. Открытка СССР

По данным на 1 декабря, Деду Морозу прислали 76 тыс. 453 письма. Это на 4 тыс. больше, чем в 2017 году. Чаще всего взрослые просят на Новый год благополучие, квартиру и повышение зарплаты, а дети — игрушки всех видов.

За время своего существования с 2001 года почта Деда Мороза обработала около 3,4 млн писем. При этом послания пишут не только в России, но и присылают из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал жителям России организовать на Новый год нарядное, вкусное и обильное застолье.

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