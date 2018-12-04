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Граждан России призвали не экономить на новогоднем застолье

Общество

В то же время главный внештатный диетолог Минздрава рекомендовал ограничить употребление спиртных напитков

Москва, 4 декабря 2018, 08:10 — REGNUM  Не ограничивать себя в новогоднем меню посоветовал гражданам России главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Об этом сообщает 4 декабря RT.

По его словам, Новый год — время надежд, поэтому застолье должно быть нарядным, праздничным, вкусным и обильным.

«Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть всё: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное», — цитирует агентство слова диетолога.

В то же время Тутельян рекомендовал гражданам ограничить употребление спиртных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 30 декабря по 9 января в Москве будут введены ограничения на торговлю спиртным. В мэрии столицы России подчеркнули, что в указанные дни нельзя будет купить крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий.

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