Ирония судьбы: о призыве Минздрава не ограничивать себя в еде

Москва, , 08:58 — REGNUM Комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв штатного диетолога Минздрава РФ не ограничивать себя в еде во время новогоднего застолья, завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин напомнил, что вообще-то у православных в эти дни идёт строгий пост:

«На самом деле, призыв выглядит странно. У православных вообще-то пост. А в питании важна умеренность и равномерность, уж диетологу следовало бы знать. Тут не диетология, тут политика.

Тема еды, насыщения ею, экономного рациона всплывала в уходящем году часто. Это свидетельство кризиса и бессознательных пока опасений — не остаться бы голодными! Вот и в призыве диетолога Минздрава звучит такая нота: не скупитесь, ешьте, праздник ведь. Дескать, когда ещё придется.

«Купи еды в последний раз» — помните, такая антикоммунистической агитка была на выборах Бориса Ельцина в 1996 году? Ирония судьбы: после победы демократии как раз все и поголодали, особенно бюджетники и пенсионеры, которым выплаты задерживали месяцами.

Нынешний Новый год сулит серьезное повышение цен, так что и правда — когда ещё поешь? К сожалению, мы не верблюды, и принимать качественную пищу следует каждый день. Как бы с этим проблем в наступающем году не прибавилось».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд в новогоднюю ночь, RT заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, если речь идёт о более-менее здоровом человеке, он может есть всё: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное.

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