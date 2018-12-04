Вашингтон, 4 декабря, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал с президентом Эквадора Ленином Морено условия выдачи США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Этот вопрос поднимался как минимум на двух встречах Манафорта и Морено, состоявшихся в 2017 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

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По их данным, Манафорт предложил помочь в переговорах по вопросу о передаче Ассанжа Соединённым Штатам, которые уже давно ведут расследование в отношении основателя WikiLeaks в связи с раскрытием секретных документов, в обмен на «облегчение бремени задолженности» и другие уступки.

Однако стороны так и не смогли достичь договорённостей, и консультации закончились безрезультатно. Вскоре спецпрокурор по делу о вмешательстве РФ в выборы в США Роберт Мюллер начал расследование в отношении Пола Манафорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось о секретных встречах Пола Манафорта с Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора. Якобы встречи проходили в 2013, 2015 и 2016 годах. Адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа опроверг эти сообщения, назвав их абсолютной ложью.

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Напомним, в ноябре 2018 года власти США предъявили обвинения находящемуся в здании посольства Эквадора в Лондоне Джулиану Ассанжу, который является основателем разоблачительного ресурса WikiLeaks. По данным издания, эти сведения непреднамеренно раскрыл один из помощников прокурора.

Основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ассанж укрывается в здании дипмиссии из-за опасения экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в уголовных преступлениях. В июне 2018 года министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что у Ассанжа не получится скрываться в дипмиссии в Лондоне до конца жизни.