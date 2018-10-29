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Ассанж: Эквадор хочет выдать меня Соединенным Штатам

Политика

19 октября Ассанж подал в суд на правительство Эквадора

Лондон, 29 октября 2018, 21:26 — REGNUM  Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что Эквадор намерен прекратить предоставление ему политического убежища, 29 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Ассанжа, Эквадор намерен прекратить его пребывание в лондонском посольстве и выдать его Соединенным Штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Ассанж подал в суд на правительство Эквадора, ужесточившее правила его пребывания в посольстве.

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