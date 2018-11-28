Адвокат опроверг слухи о встречах Ассанжа с Манафортом

Кито, , 15:23 — REGNUM Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа опроверг сообщения СМИ о якобы имевшей место встрече его подзащитного с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщает 28 ноября РИА Новости.

«Это абсолютная ложь, что были какие-то встречи между господином Ассанжем и господином Манафортом или кем-то еще из окружения господина Трампа», — заявил Поведа.

Напомним, 27 ноября британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой говорилось о секретных встречах Пола Манафорта с Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора. Якобы встречи проходили в 2013, 2015 и 2016 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поведа заявил, что смена посла Эквадора в Лондоне может повлечь отказ от предоставления убежища Джулиану Ассанжу.

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