Москва, 3 декабря, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В 2017 году рост сельскохозяйственной отрасли в России составил 2,5%. Это было обусловлено большим урожаем. В августе-сентябре 2018 года наблюдалось небольшое снижение: в августе наблюдалось снижение 11%, в сентябре наблюдалось снижение 6%. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с презентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Но, по его словам, в целом по году планируется выйти на рост сельхозпроизводства в 1%. «Он не будет такой большой, как в 2017 году, но тем не менее это рост».

«Надеюсь, что в 2019 году тренд на рост сельхозпроизводства в России продолжится», — сказал Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что падение сельхозпроизводства связывает с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на урожайность зерновых во многих российских регионах.

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