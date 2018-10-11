Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении темпов роста сельхозпроизводства

Москва, , 09:51 — REGNUM По итогам 2018 года в России могут замедлиться темпы роста сельхозпроизводства. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на выставке «Золотая осень», которая проходит с 10 по 13 октября в Москве.

По мнению Патрушева, рост производства сельскохозяйственной продукции в стране может замедлиться до 1%, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 2,4%. Министр подчеркнул, что такое падение он связывает с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на урожайность зерновых во многих российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Патрушев заявил, что в России урожай зерновых может оказаться выше, чем ожидалось. По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году аграрии соберут 106 млн тонн зерна в чистом виде.

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