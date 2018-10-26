Орешкин: В России может сократиться объем сельхозпроизводства

Москва, , 08:56 — REGNUM В результате плохого урожая в России динамика выпуска сельхозпродукции по итогам 2018 года может оказаться отрицательной. Об этом заявил журналистам глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин.

По словам главы МЭР, такая отрицательная динамика в сфере растениеводства может негативно сказаться на объеме валового внутреннего продукта (ВВП). В то же время Орешкин подчеркнул, что ведомство пока не меняет прогноз по росту российской экономики в 2018 году (+1,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам 2018 года в России могут замедлиться темпы роста сельхозпроизводства. По его мнению, рост производства сельскохозяйственной продукции в стране может замедлиться до 1%, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 2,4%.

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