Москва, 3 декабря, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Москвичи и гости столицы могут научиться танцам на льду. В 15 парках Москвы начали работать школы фигурного катания. В восьми московских парках они будут работать бесплатно, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток

Занятия под руководством профессиональных тренеров можно будет посетить в девяти парках. Тренировки будут длиться от 30 минут до полутора часов.

Начинающих фигуристов научат правильно держать осанку, а также первым движениям на льду. Учеников с опытом катания научат выполнять сложные элементы, которые профессиональные фигуристы включают в свои выступления.

В платных школах фигурного катания стоимость урока в группе составит — 200−1500 руб. и индивидуальные занятия — 1000−2200 руб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве благоустраивали 82 зеленые зоны. В ноябре был открыт один из самых больших парков столицы — парк 850-летия Москвы.

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