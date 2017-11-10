Парки Москвы открывают зимний сезон

Москва, , 15:22 — REGNUM В московских парках с 11 ноября открывается зимний сезон. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, сообщается на портале мэра.

За зимний период планируется провести в столичных парках 3,2 тысячи различных мероприятий. По словам Кибовского, на 25% больше, чем в зимнем сезоне 2016 года.

В парках можно будет покататься на коньках и ледяных горках, освоить фигурное катание, керлинг и другие виды спорта.

В 45 парках Москвы откроются катки, 23 из них — с искусственным льдом. Кибовский отметил, что вход на 16 катков будет бесплатным.

Вход на платный катки составит за 150−300 рублей (в прошлом сезоне стоимость достигала 550 рублей).

В парках будут работать 113 пунктов проката зимнего инвентаря, 54 снежно-ледяные горки, 177 километров лыжных трасс, 102 универсальные спортивные площадки, 12 ледовых городков и другие объекты.

В столичном департаменте культуры ожидают, что в зимний период 2017—2018 гг. парки посетят 27 миллионов человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в летний период 2017 года самым посещаемым стал Парк Горького, его за лето посетили около 22 млн человек. Другими популярными местами отдыха жителей и гостей столицы стали парк «Сокольники» (12 млн посетителей) и Измайловский парк (5 млн посетителей).

Напомним, на территории Москвы находится 78 парков. В Новой Москве планируется создать еще 85 новых парков площадью 12 тыс. га.

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