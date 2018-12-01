Париж, 1 декабря, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» в Париже применила французская полиция. Об этом 1 декбря сообщил телеканал LCI.

(сс) Randy Colas Французская полиция

Сообщается, что столкновения протестующих с полицией произошли возле Триумфальной арки, где на данный момент собралсь уже около тысячи участников акции протеста.

Кроме того, телеканал CNews сообщил об отдельных стычках в районе Елисейских полей, где полиция использует газовые гранаты для разгона манифестантов. Часть Елисейских полей была оцеплена полицией с 08:00 мск, оцепление будет снято только в 02:00 воскресенья. У всех, пытающихся попасть на перекрытую территорию проверяют документы. Также людей проверяют на наличие оружия и прдметов, которые могут быть использованы в демонтаже тротуарной плитки и брусчатки.

Управление общественным транспортом Парижа (RATP) распорядилось о закрытии семи станций метрополитена и одной станции электричек из-за протестных акций в центре Парижа. Об этом ведомство проинформировало на своём сайте.

На данный момент телеканал CNews проинформировал о 39 протестующих, задержанных полицией.

Напомним, что акции протеста во Франции, связанные с повышением цен на автомобильное топливо. Накануне главы профсоюзов Франции на встрече с премьер-министром и министром экологии страны призвали срочно ответить на требования активистов. Также сообщается, что онлайн-петиция о снижении цен на топливо во Франции собрала уже более 1 миллиона подписей.