Профсоюзы Франции призвали правительство ответить на требования активистов

Париж, , 15:23 — REGNUM Лидеры профсоюзов Франции предупредили премьер-министра страны Эдуарда Филиппа о необходимости срочно ответить на требования «желтых жилетов», не дожидаясь результатов трёхмесячных консультаций, сообщает Le Figaro.

Столкнувшись с масштабными акциями протеста движения «желтые жилеты» по всей Франции, глава государства Эммануэль Макрон предложил 27 ноября 2018 года провести дебаты по вопросу о повышении цен на топливо.

«Нам нужны конкретные меры», — заявил генеральный секретарь французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лоран Бергер на встрече с премьер-министром Эдуардом Филиппом и министром экологии Франсуа де Руги.

«Правительство делает неправильный выбор. Нужно принять срочные меры», — заявил журналистам Филипп Луи, глава профсоюза французской конфедерации христианских рабочих (CFTC).

Как сообщало ИА REGNUM, движение «желтые жилеты» соберется на Елисейских полях в Париже 1 декабря 2018 года. Глава политической партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что присоединится к демонстрации.

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