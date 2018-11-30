Москва, 30 ноября, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 ноября подписал закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей. Профицит бюджета определён в объёме 1,932 трлн рублей.

На последующие два года законом предусмотрен постепенный рост как доходов, так и расходов бюджета с постепенным сокращением профицита — до 1,224 трлн рублей и 952 млрд рублей соответственно.

Доходы бюджета в 2020 году ожидаются на уровне 20,218 трлн рублей, в 2021 году — 20,978 трлн рублей. Расходы предусмотрены на уровне 18,994 трлн рублей в 2020 году, 20,026 трлн рублей — в 2021 году.

Объём ВВП в 2019 году прогнозируется в размере 105,820 трлн рублей, в 2020 году — 110,732 трлн рублей, в 2021 году — 118,409 трлн рублей.

Инфляция в 2019 году не должна превысить 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 году — 4%.

Закон о федеральном бюджете был принят Государственной думой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин также подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.