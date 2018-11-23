Москва, , 16:15 — REGNUM Совфед одобрил федеральный бюджет на 2019−2021 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября. Бюджет будет профицитный.

Доходы федерального бюджета определены на 2019 год в размере 19 969,3 млрд рублей, на 2020 и 2021 годы — 20 218,6 млрд рублей и 20 978,0 млрд рублей соответственно.

Предполагается, что в плановом периоде продолжится тенденция снижения доли доходов федерального бюджета в ВВП, которая имела место и в предыдущие годы (с 18,5% в 2018 году до 17,7% в 2021 году).

Общий объем расходов федерального бюджета на 2019 год составит 18 037,2 млрд рублей (17,0% к ВВП), на 2020 год — 18 994,3 млрд рублей (17,2% к ВВП), на 2021 год — 20 026,0 млрд рублей (16,9% к ВВП).

Отличительной особенностью госсметы на трехлетку является его формирование с учетом финансового обеспечения реализации национальных проектов, которые были разработаны правительством РФ для решения задач, поставленных президентом РФ.

Финансовое обеспечение национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов за счет средств федерального бюджета составит в 2019 году 1 714,8 млрд рублей, в 2020 году — 1 876,5 млрд рублей, в 2021 году — 2 101,8 млрд рублей.

При этом общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019—2021 годах составит 5 693,2 млрд рублей. Средства практически в полном объеме были распределены во втором чтении инициативы в Госдуме по объектам, мероприятиям и субъектам РФ по каждому нацпроекту.

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