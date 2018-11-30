Махачкала, 30 ноября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана. Одним из пунктов является требование принять незамедлительные меры по выявлению и пресечению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям и незаконного оборота нефтепродуктов на территории республики.

Kremlin.ru Владимир Путин в Махачкале

Ответственными назначены председатель правительства России Дмитрий Медведев и генеральный прокурор страны Юрий Чайка. Соответствующий документ размещён на сайте Кремля, передаёт 30 октября корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также назначен ответственным за инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей в Дагестане. В том числе требуется выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на эти объекты.

Ещё один пункт из данного перечня гласит о необходимости принятия мер, обеспечивающих в Дагестане приведение в соответствие с экономически обоснованными значениями цен на электроэнергию и природный газ, а также тарифов на отопление. Ответственным назначена Федеральная антимонопольная служба в лице её руководителя Игоря Артемьева. Доклады по всем трём пунктам должны быть представлены до 1 марта 2019 года.

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Напомним, проблемы в сфере топливно-энергетического комплекса СКФО в целом и Дагестана в частности неоднократно попадали в поле зрения органов государственной власти. Прежде всего обращали на себя внимание множественные факты хищений электроэнергии и природного газа, а также многомиллионные долги за потребление ресурсов.

В июле 2018 года председатель правительства РФ Димитрий Медведев призвал жёстче бороться с неплатежами на Северном Кавказе, в том числе и с привлечением правоохранительных органов. Он отметил, что в 2017 году общая задолженность топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа по сравнению с 2016 годом выросла на 13 млрд рублей. При этом Медведев подчеркнул, что объём задолженности продолжает расти, так как хищения продолжаются.

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Общий долг субъектов округа за электроэнергию на 1 июля 2018 года достиг 27,5 млрд рублей. Наибольшую сумму долгов за первые пять месяцев года накопил именно Дагестан — более 8 млрд рублей.

Республика Дагестан является лидером и по объёму задолженности за потребленный газ. Например, в 2016 году регион накопил долг в размере более 32 млрд рублей. Конечный уровень платежей в республике составил лишь 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые девять месяцев 2018 года предприятия ЖКХ Дагестана задолжали за потребленный природный газ около 3,2 млрд рублей, а за электроэнергию — почти 1,5 млрд рублей. Наименьшая собираемость оплаты за потреблённые ресурсы была отмечена в городах Буйнакск и Хасавюрт.

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